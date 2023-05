Ultime Notizie – Ics e Federazione pugilistica italiana firmano una convenzione per lo sviluppo degli impianti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 16 maggio 2023) L’Istituto per il Credito Sportivo e larinnovano latriennale per favorire l’acquisto di attrezzature e la costruzione, riqualificazione ed efficientamento energetico. Il Protocollo d’Intesa, firmato dalla Presidente Ics, Antonella Baldino e dal Presidente della Fpi, Flavio D’Ambrosi, consentirà alle atlete e agli atleti di poter svolgere i propri allenamenti e le proprie gare inall’avanguardia e sostenibili. Elementi centrali dell’accordo sono il Mutuo Light 2.0 e il prodotto Top of the Sport. Nel primo caso le società affiliate alla, potranno ottenere finanziamenti agevolati fino a un massimo di 60mila euro, per l’acquisto di attrezzatura sportiva e per ...