Ultime Notizie – “Ha quoziente intellettivo di bimba di 7 anni”

(Di martedì 16 maggio 2023) “I miei consulenti, il mio psichiatra hanno detto che la signora ha ildi una bambina di sette“. Lo spiega Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi, la donna accusata di omicidio volontario pluriaggravato per aver lasciato morire di stenti nella sua culla la figlia Diana di soli 18 mesi. “Hanno lasciato in mano una bambina a un’altra bambina” accusa. “Ha un grave ritardo mentale, ha undi quaranta” aggiunge il difensore che ha depositato documenti che vanno nella direzione di una richiesta di perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e volere al momento dei fatti per la 37enne, accusata di aver abbandonato la neonata per ben sei giorni. “Era circondata da persone che non si sono rese conto di quello che stava accadendo e lei non ...