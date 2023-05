Ultime Notizie – Elezioni Turchia | Erdogan festeggia risultato e accusa gli Usa

(Di martedì 16 maggio 2023) Il presidente turco Recep Tayyiphato i risultati ottenuti nellepresidenziali di domenica, che gli hanno assicurato il 49,51 per cento dei voti secondo il Consiglio elettorale supremo. Ma allo stesso tempo hato l’opposizione guidata da Kemal Kilicdaroglu e gli Stati Uniti di aver tentato di interferire nei risultati elettorali. ”La nostra nazione ha rivendicato il suo libero arbitrio, nonostante l’ingereza politica dell’opposizione, della Pennsylvania (dove è nato il presidente americano Joe Biden e dove vive in esilio Fetullah Gulen, ndr), i social media e le copertine delle riviste straniere”, ha dettosu Twitter. Il presidente turco ha poi promesso un”storico” al ballottaggio contro Kilicdaroglu, che con la sua coalizione di ...

È stato denunciato un imprenditore 32enne di Pozzuoli al centro sportivo di via Pisciarelli. I carabinieri hanno riscontrato che l'imprenditore non fosse in possesso delle previste autorizzazioni ...Parolacce, insulti, tutto documentato sui social, in concomitanza con l'annunciazione del decreto scuole aperte. Il Consigliere Gennaro Acampora racconta sconcertato l'accaduto. 'Parolacce di ogni ...Non mancherà poi per i visitatori dello stand dell'Azienda la possibilità di scoprire le... Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con ledi BitCity.it ...

Squalo tigre attacca un uomo mentre pesca sul suo kayak: il video ripreso dalla GoPro Corriere TV

Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad Inarcassa, l'Ente previdenziale delle due categorie professionali tecniche, "che prevedono, per il 2023, di produrre un reddito inferiore al minimo contribut ...Luci puntate sui due più grandi eventi sportivi: i Giochi Olimpici e i Mondiali di Calcio, manifestazioni che attraggono milioni di visitatori (più di 1 milione nell’ultima edizione delle Olimpiadi e ...