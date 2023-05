Ultime Notizie – Borsa | Europa chiude negativa | Milano -0 | 17%

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 16 maggio 2023) Chiusuraper le Borse europee, con Wall Street che sul finale ha fatto sentire il peso dell’attesa per il confronto tra l’Amministrazione Biden e il Congresso, spingendo in rosso tutti i listini del Vecchio continente. A, l’indice Ftse Mib termina la seduta odierna di scambi in calo dello 0,17% a 27.198 punti. Andamento analogo per Parigi, checon un ribasso dello 0,16%, mentre Francoforte arretra dello 0,09%. Perdite più marcate per Londra, che archivia le contrattazioni lasciando sul terreno lo 0,34%. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione