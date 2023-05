La prima asta per gli acquisti congiunti di gas lanciata dall'Ue la scorsa settimana si è conclusa con offerte per circa 13,4dicubi di forniture da parte di 25 operatori internazionali. Lo ha annunciato il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, evidenziando la "risposta positiva del ...La prima asta per gli acquisti congiunti di gas lanciata dall'Ue la scorsa settimana si è conclusa con offerte per circa 13,4dicubi di forniture da parte di 25 operatori ......5sul livello del mare, mai utilizzata e di fatto abbandonata " ricorda Coldiretti Puglia " che sarebbe utile a convogliare le acque del Sinni per 20di litri di acqua da utilizzare ...

Ue, 13,4 miliardi metri cubi di gas da prima asta comune - Economia Agenzia ANSA

BRUXELLES - La prima asta per gli acquisti congiunti di gas lanciata dall'Ue la scorsa settimana si è conclusa con offerte per circa 13,4 miliardi di metri cubi di forniture da parte di 25 operatori ...La prima asta per gli acquisti congiunti di gas lanciata dall'Ue la scorsa settimana si è conclusa con offerte per circa 13,4 miliardi di metri cubi di forniture da parte di 25 operatori internazional ...