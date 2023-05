Udinese | Carnevale | «Samardzic? Mi auguro vada al Napoli»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 maggio 2023) Le parole di Andrea, responsabile dell’area scouting dell’, sul futuro di LazarAndreaha parlato a Radio CRC del futuro di Lazarcon l’. PAROLE – «al? Io me loanche se è ancora giovanissimo. E’ un 2002 ed è molto forte. Non so se rimarrà qui o andrà via, è una decisione che prenderà il presidente. E’ un ragazzo su cui si può lavorare. Non dimentichiamoci quando Zielinski fu ceduto alcon la convinzione che potesse diventare un grande giocatore. Ho detto a Zielinski che deve vincere un altro scudetto aper raggiungermi! Quei 2/3 nomi sconosciuti presi dalsono stati presi un po’ con la ...