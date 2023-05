Due appuntamenti dedicati soprattutto alla crisi, in cui c'è grande attesa anche per un ... era arrivato dopo le tensioni nate quando un mese prima Macron aveva invitato Volodymyre ...Ora che volge al termine, sembra che il tour diin Vaticano e nelle principali capitali europee abbia avuto due obiettivi: da un lato rinsaldare il sostegno all'da parte dei Paesi alleati, incassando la promessa di nuove armi per ...Fondamentale persi è rivelata la sponda del premier Sunak per la creazione della "coalizione per i jet" da fornire all'

Ucraina, Zelensky: "Gloria all'Europa, siamo liberi" Adnkronos

Prima Roma, poi Berlino e Parigi e oggi Londra. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è impegnato in una serie di visite in Europa rispetto alle quali si è detto molto soddisfatto. Il presidente ...“Guerra in Ucraina Non possiamo avere dubbi da che parte stare e non ne abbiamo. I miei dubbi su come starci non sono ancora stati sciolti dal comportamento che continuiamo a tenere. Spero soltanto c ...