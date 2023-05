Ucraina | Onu conferma la morte di 8 836 civili da inizio guerra

(Di martedì 16 maggio 2023) Washington, 16 mag. (Adnkronos) - L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani hato ladi 8.836e il ferimento di 14.985 ina seguito dell'invasione su vasta scala della Russia. Questi sono i dati dell'organizzazione dal 24 febbraio 2022 al 14 maggio 2023. L'Onu ha sottolineato che il bilancio delle vittime non è aggiornato ed è molto più alto perché ci sono ritardi nel ricevere informazioni da alcuni luoghi dove sono in corso intensi combattimenti, e molti rapporti devono ancora essereti. "Questo vale, ad esempio, per gli insediamenti di Mariupol (regione di Donetsk), Lysychansk, Popasna e Severodonetsk (regione di Luhansk), dove, secondo i rapporti, si sono verificati numerosi casi dio ferimento di ...

