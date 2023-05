Ucraina | Mosca e Kiev accettano missione di pace Paesi africani

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) Singapore, 16 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità russe e ucraine hanno accettato di ricevere una delegazione daicon l'obiettivo di trovare una soluzione pacifica al conflitto. Lo ha riferito il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, precisando che lainternazionale è promossa non solo dal Sudafrica, ma anche da Zambia, Senegal, Repubblica del Congo, Uganda ed Egitto. "Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con cui sono in contatto, hanno concordato di ospitare unadi diversi capi di statoe a", ha detto Ramaphosa da Singapore, dove si trova in visita ufficiale. "Dobbiamo sforzarci per trovare una soluzione pacifica al devastante conflitto in ...