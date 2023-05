Ucraina | Meloni | Non accetteremo il diritto del più forte

... l'unità 'nel difendere i valori che insono stati colpiti: la democrazia, la libertà, l'indipendenza'. Lo ha detto la premier Giorgiaarrivando al vertice del Consiglio d'Europa a ...Sull'"non accetteremo il diritto del più forte". E' quanto ha detto ai cronisti la premier Giorgiaall'Harpa Concert Hall di Reykjavik per i lavori del Consiglio d'Europa. Quella di oggi "è ...... "valori che ora in Europa sono sotto attacco con la guerra d'aggressione russa in", ha ... Sono contenta che abbiamo avuto un ruolo in questo senso", ha detto. "Se saltano le regole del ...

Reykjavik, 16 mag. (Adnkronos) – Sull’Ucraina “non accetteremo il diritto del più forte”. E’ quanto ha detto ai cronisti la premier Giorgia Meloni all’Harpa Concert Hall di Reykjavik per i lavori del ...Se invece installi solo i cookie strettamente necessari, visualizzerai pubblicità generalista casuale anziché personalizzata, che potrebbe infastidire la tua navigazione perché non sarà possibile ...