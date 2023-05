Ucraina | la diretta – Attacco russo aereo di “eccezionale intensità | ma abbattuti tutti i missili” Tre persone ferite a Kiev

L'allarme antiaereo è attivo in tutti gli oblast dell', a causa della minaccia di attacchi missilistici russi. Il sindaco di Kiev, Vitalii Klitschko, ha riferito che i detriti di un missile ...Lo riportano i media locali, aggiungendo che deflagrazioni sono avvenute anche in altre parti della regione della capitalee in quella di Cherkasy. Il capo dell'ufficio presidenziale Andrii ...Fondamentale per Zelensky si è rivelata la sponda del premier Sunak per la creazione della "coalizione per i jet" da fornire all'. "Nel prossimo futuro sentirete alcune decisioni molto ...

Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Esplosioni a Kiev. Allerta in tutto il Paese. LIVE Sky Tg24

Kiev, 16 maggio 2023 – Ancora bombe sull’Ucraina: un attacco “di intesità eccezionale”, è stato lanciato contro Kiev, riferiscono le autorità locali, secondo cui le forze russe hanno fatto ricorso a m ...Tutti i principali aggiornamenti in diretta di martedì 16 maggio 2023 sulla guerra in Ucraina, giunta oggi al suo 447esimo giorno ...