Ucraina | Kiev sotto attacco | Abbattuti 6 missili ipersonici russi

... nella regione di Ivano - Frankovsk, in, non lontano dal confine con la Romania. Un secondo ...le forze ucraine hanno annunciato di aver intercettato e abbattuto un Kinzhal sui cieli di. ......di Stato africani a Mosca e a", ha detto Ramaphosa da Singapore, dove si trova in visita ufficiale. "Dobbiamo sforzarci per trovare una soluzione pacifica al devastante conflitto in, al ......di reclutare combattenti in. L'Fsb aveva cercato poi di reclutare il comandante di un battaglione di volontari, fra cui tatari di Crimea e ceceni, schierato al fianco delle forze didal ...

Ucraina Russia, le news sulla guerra di oggi. Su Kiev attacco aereo russo La Stampa

Kiev, 16 mag. (Adnkronos) – Nuovo massiccio attacco su Kiev, contro la quale sono stati lanciati almeno 18 missili ipersonici, tra cui sei Kinzhal che sono stati intercettati e abbattuti dalla contrae ...Zelensky ha detto che si sta lavorando alla creazione di "una coalizione per i jet" da guerra da fornire a Kiev.