Ucraina | Kiev si sveglia sotto le bombe | attacco aereo russo di intensità eccezionale

La Russia ha lanciato sunella notte un attacco aereo di "intensità eccezionale": lo ha reso noto l'amministrazione militare della capitale, come riporta il Kyiv Independent. Si è trattato del "massimo numero di ...... questioni cruciali per il futuro del suo paese, come l'ingresso dinell'Unione o nella Nato . "Ad ogni visita", ha commentato Zelensky, "le capacità difensive e offensive dell'si ...16 mag 06:06, esplosioni a: allerta in tutte le regioni Almeno dieci forti esplosioni sono state udite adurante la notte. Lo riportano i media locali, aggiungendo che deflagrazioni ...

(askanews) – La Russia ha lanciato un attacco aereo eccezionalmente intenso su Kiev nelle prime ore di oggi, utilizzando droni e probabilmente missili balistici, hanno riferito le autorità cittadine, ...