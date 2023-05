Ucraina | Cia pubblica video sui social per reclutare ' spie' russe

(Di martedì 16 maggio 2023) Washington, 16 mag. (Adnkronos) - La Cia hato suiunper convincere i russi delusi dalla guerra ine dalla vita in Russia a condividere i loro segreti. Il filmato, in stile cinematografico, è apparso su un nuovo canale della Central Intelligence Agency diffuso su Telegram, YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. E' la prima volta che l'intelligence Usa utilizza un mezzo stile Hollywood per fare leva sulla delusione dei cittadini russi e che fornisce tutte le istruzioni su come entrare in contatto con la Cia in modo anonimo e sicuro. Secondo i funzionari coinvolti nel progetto, l'invasione russa dell'ha creato un'apertura storica "per far venire i russi da noi e rivelare informazioni di cui gli Stati Uniti hanno bisogno". L'obiettivo è che i russi che lavorano in ...

Laha lanciato un video di due minuti per reclutare spie tra i russi e convincere quanti sono delusi dalla guerra ine dalla vita in quel Paese a condividere i loro segreti. La clip è stata ......15:23 Lalancia un appello per reclutare spie russe Laha lanciato un video di due minuti per reclutare spie tra i russi e convincere quanti sono delusi dalla guerra ine dalla vita ...Il breve spot, altamente emotivo, suggerisce che si può agire per migliorare la situazione del proprio Paese consegnando informazioni allarestando patrioti russi, allo stesso tempo. Il video ...

Attacco russo su Kiev, 10 esplosioni: "Il nemico ha usato droni, missili da crociera e balistici" - Macerie a Bakhmut dopo la pioggia: fango e rovine, camion ucraino fa fatica a passare (Video) - Macerie a Bakhmut dopo la pioggia: fango e rovine, camion ucraino RaiNews

Washington, 16 mag. (Adnkronos) – La Cia ha pubblicato sui social un video per convincere i russi delusi dalla guerra in Ucraina e dalla vita in Russia a condividere i loro segreti. Il filmato, in ...Lo spot della Cia per arruolare spie russe punta ad allettare quei cittadini in disaccordo con Putin che vogliano sentirsi patrioti ...