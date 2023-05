Ucraina | Cia pubblica video sui social per reclutare ‘spie’ russe

(Di martedì 16 maggio 2023) Washington, 16 mag. (Adnkronos) – La Cia hato suiunper convincere i russi delusi dalla guerra ine dalla vita in Russia a condividere i loro segreti. Il filmato, in stile cinematografico, è apparso su un nuovo canale della Central Intelligence Agency diffuso su Telegram, YouTube, Twitter, Instagram e Facebook.E’ la prima volta che l’intelligence Usa utilizza un mezzo stile Hollywood per fare leva sulla delusione dei cittadini russi e che fornisce tutte le istruzioni su come entrare in contatto con la Cia in modo anonimo e sicuro. Secondo i funzionari coinvolti nel progetto, l’invasione russa dell’ha creato un’apertura storica “per far venire i russi da noi e rivelare informazioni di cui gli Stati Uniti hanno bisogno”. L’obiettivo è che i russi che lavorano in ...

(Adnkronos) - La Cia ha pubblicato sui social un video per convincere i russi delusi dalla guerra in Ucraina e dalla vita in Russia a condividere i loro segreti. Il filmato, in stile cinematografico, ...