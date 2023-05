Ucraina | autorità Donetsk | ' Mosca ha inviato rinforzi a Bakhmut'

(Di martedì 16 maggio 2023), 16 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il leader dell'autoproclamata Repubblica popolare diDenis Pushilin ha annunciato l'invio dida parte delle forze russe nella città dinonostante le recenti polemiche intorno al capo del Gruppo Wagner Yevgeni Prigozhin che ha criticato la leadership dell'esercito russo per la mancanza di supporto nell'area. Pushilin, che ha definito la situazione "tesa", ha sottolineato che le forze russe "continuano ad avanzare" man mano che vengono inviati. "Vediamo che la situazione è complicata a", ha aggiunto, "ma le truppe russe sono riuscite a rafforzarsi, quindi la situazione dovrebbe stabilizzarsi, anche se ancora non è possibile parlare di svolta".

...intensità "eccezionale" dalleucraine. Tre i feriti. Il raid è arrivato all'indomani della conclusione del viaggio del presidente Zelensky in diversi Paesi per chiedere nuove armi. L'...AGI - Lemilitari ucraine hanno definito ' eccezionalmente intenso ' l' ultimo attacco russo su Kiev ... La difesa aereaha rivendicato di aver abbattuto sei missili ipersonici russi ......leucraine nell'applicazione delle sanzioni e nella conduzione di indagini informatiche efficaci in questo delicato momento storico. Infatti, nell'ambito della partnership con l', IRS ...