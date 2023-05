Tutte le Finali europee dell’Inter | i precedenti

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023) La storiaè ricca da un punto di vista europeo e questa ennesima finale non farà che rinverdire un prestigio che viene da lontano. Nello specifico da quella che per tutti è ancora conosciuta oggi come la “Grande Inter”, la squadra di Herrera, o anche della filastrocca “Sarti, Burgnich, Facchetti…”. La sera del 27 maggio 1964, l’Inter che diventerà Grande batté 3-1 il Real Madrid, ovvero la squadra che aveva vinto le prime cinque edizioni della Coppa dei Campioni. Quella sera ci fu il passaggio di testimone da gente come Puskas, Di Stefano e Gento ai nuovi campioni d’Europa. Passa solo un anno e quell’Inter, con una consapevolezza ancora maggiore, arriva in finale contro il Benfica, altra squadra-mito degli anni ’50 e ’60. Si gioca a San Siro, i lisbonesi hanno Eusebio, ma nulla possono contro quella squadra, che vince 1-0 con gol di Jair. Passano questa ...