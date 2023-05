Turrini | «Non so niente della Finale tra Milan e Real Madrid»

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 maggio 2023) Leofa ironia in collegamento con Tutti Convocati. Il giornalista parla in questo modo di Inter-di questa sera, o meglio evita di parlarne. SIMPATIA – Leosi diverte in diretta a Tutti Convocati: «Io mi trasferisco in Arabia Saudita in un deserto con i miei fratelli. Sappiamo già quello che accadrà questa sera tra Inter e. Io non sodi Champions League. Voi provocate, io non voglio parlare di calcio oggi. Non so cosa ci sia questa sera, ho un torneo di pinacolo con tre pensionati, io ignoro tutto». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...