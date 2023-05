Turpin arbitro di Inter-Milan | più che la nazione brutti i precedenti

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 maggio 2023)sarà l’di, partita del ritorno delle semifinali di Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione francese, ufficializzato nella desigarbitrale di domenica per il match del Meazza. Isarà la quinta partita per Clémentcomedei nerazzurri. Si è sollevato un polverone mediatico, per il fatto che è francese così come sei giocatori rossoneri (di cui quattro in lista UEFA). Tanto che Simone Inzaghi in conferenza stampa ha preferito glissare (vedi articolo), mentre a Stefano Pioli è arrivata una domanda non proprio corretta (vedi articolo) alla quale ha risposto con una caduta di stile ...