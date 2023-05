Turchia | Erdogan prevede il successo al ballottaggio ed attacca “L’ingerenza Usa” Secca la replica | “Accuse false”

Leggi su italiasera

(Di martedì 16 maggio 2023) ”La nostra nazione ha rivendicato il suo libero arbitrio, nonostantepolitica dell’opposizione, della Pennsylvania, i social media e le copertine delle riviste straniere”. Il riferimento allo stato americano va ovviamente letto in termini ‘dispregiativi’, perché qui è nato il presidente Joe Biden, e sempre qui vive in esilio il dissidente – e suo acerrimo nemico – Fetullah Gulen. Così, attraverso Twitter, il presidente turco Recep Tayyipha commentato l’esito dello spoglio elettorale di domenica scorsa. Un risultato che in realtà va strettissimo all’attuale leader ottomano, che secondo il Consiglio elettorale supremo, è uscito da queste presidenziali con il 49,51 % delle preferenze, tallonato da Kemal Kilicdaroglu, leader dell’opposizione, a suo dire ‘aiutato’ dagli Stati Uniti. Elezioni in, Patel: “Le voci ...