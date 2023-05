Tunnel | di annuncio in annuncio | di cavillo in cavillo | manca un certificato risalente al 2009

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNon si contano più sulle dita di una mano e forse nemmeno di due, tutte le volte che il sindaco di Avellino, Gianluca Festa o l’assessore delegato ai lavori pubblici, Tonino Genovese, hanno annunciato l’apertura del. Si tratta di una delle più “famose” incompiute della città di Avellino, mangiatoia di fondi pubblici, circa 30 milioni in oltre un ventennio, la cui utilità complessiva è stata anche più volte messa in discussione. Una galleria lunga 480 metri per collegare Piazza Garibaldi e Contrada San Leonardo, a ridosso dell’ex Mercatone oggi centro Vivendi che dovrebbe servire a decongestionare il traffico nel centro cittadino e agevolare l’ingresso in città dalla periferia cittadina. Non a caso uno tra i vari annunci di Festa dell’imminente apetruta dell’opera, balza alla mente quello del luglio scorso, in concomitanza della ...