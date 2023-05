Domenica di campo per lache questa sera torna a giocare in serie A per affrontare la Cremonese di Ballardini. Un avversario decisamente ostico considerando che la formazione lombarda è ancora in corsa per la ...Calciomercato, Longoria su: 'La sua permanenza Mi piacerebbe'Del resto ad essere accostati allanelle ultime settimane sono stati tanti allenatori. Daa Zidane, ...Wolf della: Francesco Calvo, l'uomo da chiamare quando sei nella m**** fino al collo; ...a trovare una giustificazione per mandarlo via Non basterebbi vedere come giochi e come parli,...

Tudor-Juventus, l’ultimo annuncio non lascia dubbi Calciomercatonews.com

Vincere il torneo sarebbe davvero grandioso per una Juventus che sta vivendo una stagione molto tribolata. Juventus, Longoria vorrebbe tenersi Tudor ma… Proprio da come andrà a finire questa stagione ...«Penso che negli ultimi anni stia aumentando tanto il pressing, grazie anche alla scuola di Gasperini: Juric, Palladino, fino all’anno scorso Tudor. Italiano, che pressa più in alto di tutti. Pioli e ...