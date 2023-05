Trianon Viviani | Orchestra di piazza Vittorio in “Dancefloor” il prossimo 20 maggio

(Di martedì 16 maggio 2023) Sabato 20, alle 21, ilospita il nuovo concerto dell’di(Opv). Intitolato, è uno spettacolo dedicato al ballo, al ritmo e alla musica, che supera i generi, gli stili e le nazioni, per raccontare la storia di un’utopia diventata realtà nella cornice del. Per questo appuntamento

Non mancherà la magia di via Duomo , la cosiddetta 'via dei musei', tra le installazioni d'arte contemporanea del Museo Madre, la stanza delle Meraviglie del- teatro della Canzone ...NAPOLI. Sabato 13 maggio , alle 21 , ilospita il recital speciale e unico di Joe Barbieri ( nella foto di Angelo Orefice ) . Intitolato " Vulìo ", il concerto è dedicato alla sua città natia, campione d'Italia di calcio.

Durante la giornata di mobilitazione nazionale contro il caro-affitti e per il diritto allo studio il Collettivo Autorganizzato Universitario ha esposto ...Ritmo, balli e musica per raccontare vent’anni dello storico ensemble multietnico, con alcune incursioni nelle melodie partenopee. Sabato 20 maggio, alle ...