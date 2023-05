Trentottesima giornata Serie B 2022 2023 | Le designazioni arbitrali

... in programma venerdì 19 maggio alle ore 20:30 allo stadio Oreste Granillo e valevole per ladel campionato di Serie BKT 2022/23. I titoli di accesso alla gara saranno ...Oggi siamo ottavi alla trentasettesimae vogliamo rimanerci anche dopo la". L'allenatore del Palermo si è soffermato anche su Buttaro, protagonista nelle ultime settimane di ...Mister Semplici e i suoi uomini devono vincere al Via del Mare e rosicchiare almeno un altro punto nelle altre tre giornate per evitare di tornare in serie B alla

Serie B, le designazioni arbitrali per la trentottesima giornata pianetaserieb.it

Trentottesima e ultima giornata del campionato di serie B, comunicati gli arbitri delle gare, tutte in programma venerdì sera. Reggina-Ascoli affidata a Fabbri di Ravenna. Ecco tutte ...Inizia la prevendita dei biglietti per la gara valida per la trentottesima giornata del campionato di serie B tra la Reggina e l' Ascoli, programmata per venerdì 19 maggio, ore 20.30. "La Reggina comu ...