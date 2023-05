Trasporti | Roggiani | ' governo senza visione nega fondi a Tpl'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "La maggioranza ha respinto l'ordine del giorno che impegnava ila destinare risorse per la gestione delle linee metropolitane di Milano e Napoli. Istanziati sono del tutto insufficienti a sostenere una rete di trasporto locale efficiente ma l'Esecutivo non interviene, lasciando soli i sindaci. Servirebbe maggiore responsabilità e rispetto verso i cittadini, perché il bene del territorio viene prima dell'appartenenza politica. In questo modo ildimostra di non avere alcunasullo sviluppo del trasporto pubblico del Paese”. Lo dichiara Silvia, deputata in Commissione bilancio del Partito Democratico, firmataria con Marco Sarracino dell'Ordine del giorno respinto dall'Aula.