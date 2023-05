Trapianto | a Padova è stato eseguito il primo al mondo di un cuore fermo da 20 minuti

(Di martedì 16 maggio 2023) Il risultato straordinario apre alla possibilità di incrementare del 30% il numero di organi disponibili per i pazienti in attesa

Padova, trapiantato cuore fermo da 44 minuti: è il primo caso al mondo. I medici: «Abbiamo sovvertito un paradigma»

Il risultato straordinario apre alla possibilità di incrementare del 30% il numero di organi disponibili per i pazienti in attesa ...Un importante traguardo è stato raggiunto dai medici dell‘Ospedale di Padova: per la prima volta al mondo, hanno eseguito un trapianto di cuore prelevando l’organo da un paziente deceduto da venti ...