Tragedia in una fabbrica dismessa | giovane di 24 anni muore fulminato

(Di martedì 16 maggio 2023) Un terribile dramma si è consumato a Battipaglia, dove undi soli 24è stato trovato senza vita vicino ad una cabina elettrica. La causa della sua morte sembra essere una scarica elettrica, ma ci sono ancora molti interrogativi da rispondere sul motivo che lo ha portato lì. Le indagini dei poliziotti sono in corso e si spera di fare luce sull'accaduto. Scopri tutti i dettagli di questo drammatico evento nell'articolo che segue. Di cosa parliamo in questo articolo... Un ragazzo di 24trovato morto vicino alla cabina elettrica di unaa Battipaglia Ilè morto folgorato da una scarica elettrica Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i poliziotti del locale commissariato Indagini in corso per scoprire cosa sia accaduto e il motivo per ...

per tutti, questa. Per me la madre e la sorella - ha aggiunto l'avvocato - dovrebbero essere indagate per abbandono di minori'.a Battipaglia questa mattina. Un uomo, 24 anni, residente a Bellizzi , è morto folgorato dascarica elettrica mentre si stava impossessando di cavi elettrici che erano collegati con......che ha colpito la piccola, appena due mesi di vita, ha visto come responsabile la madre, sebbene l'accusa non abbia attribuito a lei un'intenzionalità nel gesto, presumibilmente neanche...

Tragedia in una cava: operaio muore schiacciato da una lastra di marmo LA NAZIONE

È una tragedia per tutti, questa. Per me la madre e la sorella – ha aggiunto l’avvocato – dovrebbero essere indagate per abbandono di minori“.L'ex marito, Cesare Cremonini e l'attuale compagno di Malika Ayane, ospite a Oggi è un altro giorno il 16 maggio 2023. Le info ...