Tragedia di Ravello | le precisazioni della Soprintendenza

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firmadi Salerno in merito alladi. Ladesidera esprimere un sentito cordoglio alla famiglia di Nicola Fusco per il luttuoso evento che nei giorni scorsi ha colpito tutta la comunitàcittà diCostiera Amalfitana, rispetto al quale sarebbe stato più opportuno un rispettoso silenzio. In relazione ad alcune notizie riportate da organi di stampa, lasi trova, purtroppo, costretta a intervenire a causadiffusione di informazioni fuorvianti e imprecise, pubblicate senza la necessaria, opportuna e deontologicamente corretta conoscenza dei fatti e degli atti. Nel ...