Traffico Roma del 16-05-2023 ore 19 | 30

(Di martedì 16 maggio 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchiancora intenso con incolonnamenti su Gran parte delle principali arterie uscita dal centro sul raccordo in carreggiata esterna zona nord Dobbiamo chiudere pere lavori sulla complanare esterna dalla Bufalotta alla Salaria è ancora per quanto riguarda la carreggiata esterna nella zona sud rallentamenti con code dalla Laurentina alla Tuscolana in tangenziale permangono quote tra Tor di Quinto Nazionale in direzione San Giovanni poi la polizia locale Ci segnala un incidente sull’Aurelia ci sono cose tra il raccordo è via dei Casali santovetti incolonnamenti perintenso ancora sulla Colombo dal raccordo a via di Malafede in direzione ostia per urgenti lavori alle condutture è chiuso alViale della Villa di ...