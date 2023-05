Traffico Roma del 16-05-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 maggio 2023) LuceverdeL’hai trovati dalla redazione buonasera in studio Stefano Baiocchiintenso con incolonnamenti su Gran parte delle principali arterie in uscita dal centro sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti o Code in carreggiata interna tra le uscite Flaminia Salaria e successivamente dalla Tiburtina allo svincolo La Rustica in carreggiata esterna zona sud code a tratti dallo svincolo Pontina Eur fino alla Tuscolana a complicare la situazione attenzione un incidente avvenuto all’altezza dell’ardeatina di nuovo nel quadrante nord abbiamo poi code pere lavori sulla esterna dalla Bufalotta la Salaria in tangenziale ancora code tra Tor di Quinto dalla Salaria in direzione San Giovanni poi la polizia locale Ci segnala qualche problema in viale Marconi per un incidente avvenuto in Piazza della Radio incidente anche ...