(Di martedì 16 maggio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

2023 - 05 - 16 13:35:48 Allagamenti, frane e strade chiuse a Pesaro Maltempo anche a Pesaro, dove sono state chiuse alalcune strade e sottopassi. Chiusi per allagamento Strada di Fontesecco,...Ma quali sono le opinioni sulla mobilità in città Ilintenso è considerato un problema importante soprattutto a Napoli (58%) e a(67%), mentre a Milano a preoccupare è soprattutto l'...Ma quali sono le opinioni sulla mobilità in città Ilintenso è considerato un problema importante soprattutto a Napoli (58%) e a(67%), mentre a Milano a preoccupare è soprattutto l'...

Traffico Roma del 16-05-2023 ore 17:00 RomaDailyNews

Una delegazione della Csu del Bundestag della Repubblica Federale Tedesca è in visita in Alto Adige ed ha avuto un confronto istituzionale con il presidente Arno Kompatscher e membri della giunta prov ...Bocciato un ordine del giorno di M5s al decreto sul ponte sullo Stretto che impegnava il governo a mettere in sicurezza il viadotto cosentino ...