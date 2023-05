Traffico Roma del 16-05-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchiin progressivo aumento in queste ore sulla rete viene cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti in carreggiata interna dalla Tiburtina allo svincolo La Rustica in carreggiata esterna zona sud code a tratti a partire dalla Laurentina sino alla Tuscolana in tangenziale permangono cuori da viale Castrense fino all’uscita erano in corso il ripristino della sede stradale Dopo un incidente è ancora in tangenziale abbiamo code perintenso tra Tor di Quinto e la Salaria in direzione di San Giovanni al centrosostenuto su Lungotevere tra Castel Sant’Angelo e l’isola Tiberina maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it servizio a cura della c e della polizia ...