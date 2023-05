Traffico Roma del 16-05-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 maggio 2023) Luceverdeda Simone cercare una buona giornata e ben trovati a questo appuntamento sulla tangenziale rallentamenti a causa di un incidente tra San Giovanni e il tratto Urbano della A24 in direzione della Tiburtina incidente all’altezza dello Scalo San Lorenzo sulla via Flaminiain uscita darallentamenti tra Tor di Quinto e Grottarossa lavori sulla via Salaria nella zona di Villa Ada attenzione a chi ale deviazioni zona Battistini via di Boccea chiusa per lavori all’altezza di via in direzione Cornelia a Testaccio in via Marmorata intanto rallentamenti per lavori in direzione pirami tra Acilia e Casal Palocco in precedenza un incidente in via di Macchia Saponara e con questo è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale ...