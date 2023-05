Traffico Roma del 16-05-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 maggio 2023) Luceverderitrovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara raccordo anulare con un incidente in carreggiata interna tra le uscite Aurelia Boccea in direzione Cassia Salaria perinvece rallentamenti sulla Flaminia Salaria del raccordo code sulle strade cassia-flaminia verso la tangenziale Oggi giornata di pioggia apiù difficili spostamenti più intenso ilsulla tangenziale code tra via delle Valli all’incrocio con la via Salaria quindi in direzione dello Stadio Olimpico a Valle Aurelia Intanto in via Anastasio II verso via Cipro con queste tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità