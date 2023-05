Traffico Roma del 16-05-2023 ore 10 | 30

(Di martedì 16 maggio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

NAPOLI. Continua l'azione di contrasto aldi sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Torre del Greco. I militari della tenenza di Cercola insieme a quelli della sezione operativa torrese hanno arrestato per ...si è svegliata sotto la pioggia : un'altra giornata die disagi dunque, per la Capitale . Un ciclone violento e profondo con venti di tempesta e nubifragi associati sta attraversando ...E nelladi Roberto Gualtieri, già ministro dell'Economia nel governo giallorosso, colui che ... riuscendo nella favolosa impresa di far aumentare sia smog che. Sala però preferisce ...

A Roma Ultima Generazione ha bloccato il traffico verso l'aeroporto Tiscali Notizie

L'assessore ai lavori pubblici del municipio 13, Salvatore Petracca, è intervenuto sul posto con Acea e Simu che stanno cercando di risolvere il problema e non lasciare i cittadini di quella zona senz ...Roma si è svegliata sotto la pioggia: un'altra giornata di traffico e disagi dunque, per la Capitale. Un ciclone violento e profondo con venti di tempesta e nubifragi associati ...