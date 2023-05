Traffico Roma del 16-05-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 maggio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità giornata di pioggia apiù intenso ilsulla via Prenestina intanto lavori sulla il tratto tranviario tra Viale Palmiro Togliatti e via Bresadola è limitato il servizio della linea tram 14 parzialmente sostituito da bus lavori in Piazza dei Gerani vietata la linea tram 19 è in servizio tra piazza Risorgimento è largo Preneste mentre tra Porta Maggiore Largo Preneste c’è la linea tram 5 sulla via Salaria lavori e chiusura altra viale Liegi attenzione alle deviazioni In collaborazione con Luce Verde infomobilità