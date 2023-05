Traffico Roma del 16-05-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 maggio 2023) Luceverdeda trovati a questo appuntamento da Simona Cerchiara Piove apiù difficili gli spostamenti lunghi i tempi di percorrenzaintenso al Aurelio nelle zone di Battistini e dico a provocare maggiori difficoltà la chiusura per lavori di via di Boccea all’altezza di via Bra in direzione Cornelia lunghe code sulle strade cassia-flaminia e Salaria dalle periferie verso il centro tuttoin direzione della tangenziale sulla via Cassia anche un incidente tra l’ospedale San Pietro e Vigna Clara sulla tangenziale disagi e lunghe code ci riferiamo al tratto a partire dal vano della 24 fino all’incrocio con la via Salariaintenso su tutte le consolari versonella zona sud disagi in particolare sulla via Ardeatina incolonnamenti da mugnana al Raccordo ...