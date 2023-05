Traffico di droga | operazione antimafia tra Andria e nord barese Carabinieri

Leggi su noinotizie

(Di martedì 16 maggio 2023) Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai: Dalle prime ore di questa mattina, idel Comando Provinciale di Bari, a conclusione di complesse indagini coordinate dalla Direzione Distrettualedella Procura della Repubblica del capoluogo pugliese, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di numerosi indagati, ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale operante, nei territori die del, neldi sostanze stupefacenti con modalità mafiose. Gli arresti sono in corso contestualmente in diverse località delle regioni Puglia, Liguria, Lombardia e Piemonte. L'articolodi...