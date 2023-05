Tournée Napoli | svelate le date ed il programma

Nell'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport', il quotidiano ha parlato delladelin Corea. Ilpartirà per lain Corea il 6 giugno, un giorno dopo la fine del campionato: il gruppo porterà lo scudetto a casa di Kim e poi rientrerà in Italia l'11, ...Ultime notizie SSC- Mentre arrivano conferme sullain Corea del Sud dal 6 giugno (con due amichevoli contro il Maiorca ), domani una delegazione delsarà a Dimaro per i primi sopralluoghi in vista ......- Aurelio De Laurentiis Il destino di Cristiano Giuntoli è nelle mani del presidente del, ... "Intanto, nell'agenza di Adl, tra preparativi per la festa, organizzazione dellain Corea e ...

Repubblica – Napoli, la tournè asiatica rinvia il ritiro in Trentino: le ultime MondoNapoli