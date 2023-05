Totti | terrei Mourinho | per vincere servono i numeri uno

(Di martedì 16 maggio 2023) – “Io lo. Speriamo di tenerlo il più possibile. Peruno. Se ho chiamato? Sì, l’ho chiamato. Ma per altri motivi…”. Così l’ex capitano della Roma, Francesco(nella foto), in occasione della mostra Lego al The Wow side shopping center di Fiumicino dove è stata resa pubblica una sua statua realizzata proprio con i famosi mattoncini. (Zap/ Dire)

