Totti diventa una statua di Lego | l' opera creata con 70mila mattoncini esposta a Fiumicino

Costruire con i mattoncini una figura così straordinaria comeha avuto come scopo per me non solo quello di onorare e ricordare gli innumerevoli successi dell'ex calciatore e campione d'Italia ...Francescouna statua di Lego. L'ex capitano della Roma è rappresentato da una statua realizzata con 70mila mattoncini ed esposta nella mostra Lego al centro commerciale The Wow Side, a Fiumicino.Attualmente la mostra si trova presso il The wow e si estende su una superficie di 2.000 metri quadrati dove è possibile ammirare, oltre l'opera in onore di Francesco, 100 modelli costruiti con ...

Francesco Totti diventa una statua di Lego, il video dell'installazione fatta con 70mila mattoncini ilmessaggero.it

Una statua raffigurante Francesco Totti, realizzata con oltre 70mila mattoncini, impreziosisce da ieri la mostra Lego più grande d'Europa, visitabile all'interno del The Wow side shopping center di ...è stata inaugurata a Fiumicino, nell'ambito della più grande mostra di mattoncini Lego in Europa, presso il The wow side shopping centre ...