Torna il Festival di Castrocaro. Beppe Vessicchio e una giuria di webstar tra le novità

(Di martedì 16 maggio 2023) Catia Avarello, Maurizio Rugginenti, Francesco Billi e Carlo Avarello (US) Dopo un brusco stop,ildi. La storica manifestazione riparte e lo fa con. Il direttore d’orchestra curerà le selezioni insieme alla cantautrice e polistrumentista Serena Brancale e ad altre personalità del mondo della musica. Ma ledell’edizione numero 65 non finiscono qui. Finita l’era di Arcobaleno 3, la manifestazione per i prossimi 3 anni sarà prodotta e diretta dal compositore e produttore Carlo Avarello per la sua label Isola degli Artisti. «Abbiamo intenzione di costruire aun trampolino di lancio che metta al centro i giovani talenti, la loro formazione e il loro percorso artistico – afferma Carlo Avarello, patron e ...