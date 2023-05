Torna a crescere l'inflazione. Ancora in aumento i beni energetici

Leggi su panorama

(Di martedì 16 maggio 2023) L’continua a rimanere alta e a riservare spiacevoli sorprese su base mensile. Sarebbe facile vedere il bicchiere mezzo vuoto, ma osservando i dati e le proiezioni si può essere ottimisti per il futuro, se non ci saranno ulteriori shock. Ma andiamo con ordine partendo dagli ultimi dati Istat mensili che mostrano come ad aprile l’indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato undello 0,4%, su base mensile e dell’8,2% su base annua dal 7,6% del mese precedente. Un'accelerazione dell’dovuta per la maggior parte all’su base tendenziale dei prezzi deinon regolamentati, passati dal +18,9% al +26,6% e in quota minore anche quelli dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona che hanno sono passati da un +6,3% ad un ...