Torino Vs Fiorentina | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 16 maggio 2023) Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Si affrontano due squadre che hanno raggiunto i loro obiettivi e che dunque giocheranno per chiudere bene la stagione.Vssi giocherà domenica 21 maggio 2023 alle ore 15 presso lo stadio Olimpico.VS: LE(3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji, Buongiorno, Rodriguez, Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda, Karamoh, Vlasic, Sanabria. All. Juric(4-3-3): Terraciano, Dodo’, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Bonaventura, Ikone’, Sottil, Gonzalez. All. ItalianoIN TV Il match sarà visibile in diretta su Dazn domenica 21 maggio 2023 ...