Torino | Pecci | «Non trasformiamo Juric in una divinità»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 maggio 2023) Eraldo, calciatore dell’ultimo Toro scudettato, ha parlato del futuro di Ivancon i granata. I dettagli Eraldo, ex calciatore del, ha parlato a Tuttosport. PAROLE – «Sicuramenteè un ottimo allenatore, ma non facciamolo diventare una. Il campionato lo vince la squadra, la differenza la fa sempre la qualità. Tudor quando è arrivato a Verona ha fatto meglio di lui. Non significa che uno sia meglio dell’altro, ma semplicemente che alcuni giocatori hanno reso di più tra un campionato e l’altro».