Torino | la carica di Buongiorno | «Con la Fiorentina uno stadio tutto granata»

(Di martedì 16 maggio 2023) Le parole di Alessandro, difensore del, in vista del prossimo turno di Serie A contro laIlprepara la sfida di domenica pomeriggio contro la: per entrambe le squadre una vittoria vorrebbe dire avvicinarsi ancora alla zona Europa. Per l’occasione Alessandro, capitano dei, ha parlato così sui social del club. «Domenica con lavogliamo uno, scendiamo in campo tutti insieme: forza Toro».

Domenica con la Fiorentina vogliamo uno stadio tutto granata, scendiamo in campo tutti insieme: forza Toro": il difensore Alessandro Buongiorno carica l'ambiente sui social del club in vista dello scontro diretto per l'ottavo posto in programma domenica alle 15. La società, intanto, ha studiato una formula di sconti per le ultime due gare ...

