Torino | crocifisso al Consiglio Comunale | il radicale Viale inizia lo sciopero della fame

(Di martedì 16 maggio 2023) Il consigliereSilvio, nonché ginecologo di, ha annunciato locome segno di protesta contro la scelta di alcuni consiglieri comunali di annullare l’audizionecuria nella conferenza dei capigruppo sulla permanenza delin Sala Rossa (sede deldi). E, più in generale, sulla presenza dei simboli religiosi. «Politicamente ed eticamente lo ritengo un atto di sudditanza, non richiesta, da partepresidenza dele dei consiglieri comunali, che hanno sollecitato la revoca», ha dichiarato. «La questione è rinviata a venerdì e, come segno di dialogo, dalla ...

Torino, crocifisso al Consiglio Comunale: il radicale Viale inizia lo ... Open

Come annunciato ieri sera, a mezzanotte il capogruppo della Lista Civica per Torino, il radicale Silvio Viale, ha iniziato lo sciopero della fame per contestate la decisione di alcuni consiglieri comu ...