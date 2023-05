Toglimi un dubbio trama | cast | finale del film su Rai 5 | chi è il padre di Erwan

Leggi su spettacoloitaliano

(Di martedì 16 maggio 2023)unsu Rai 5unStasera su Rai 5 va in ondaundiretto da Carine Tardieu nel 2017. Un incredibile intreccio familiare da seguire fino all’ultimo minuto. La storia di un uomo di mezza età, interpretato da Françoise Damiens, che scoprirà di non essere il figlio di suo. Il destino farà il resto. A seguire:ununcompletaGourmelon è un esperto artificiere bretone. Dopo un controllo medico scopre di non ...