Toglimi un dubbio | la storia vera che ha ispirato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 16 maggio 2023)unè basato su una? La risposta è sì, ildel 2017 diretto da Carine Tardieu è basato, come ha dichiarato la stessa regista, su fatti realmente accaduti a un suo amico cinquantenne che, alla morte della madre, ha scoperto che quello che aveva sempre considerato suo padre, non era in realtà il padre biologico. Il protagonista della pellicola, Erwan, si rifà quindi a una persona esistente, mentre ad essere stato inventato è solo il personaggio di Anna, inserito per avere una controparte femminile alla narrazione. Ma scopriamo qualcosa di più su come ha preso vitaun. In occasione della partecipazione delal Festival di Cannes 2017 nella sezione Quinzaine des Realisateurs, Carine Tardieu ha dichiarato: ...