Toglimi un dubbio | come finisce il film?

(Di martedì 16 maggio 2023)uncon la riconciliazione tra i due protagonisti, Erwan (François Damiens) e Anna (Cecile de France), che finalmente possono vivere il loro amore senza paura. L’uomo, infatti, credeva che la donna fosse la sua sorellastra, ma il test del DNA scongiura qualsiasi pericolo. Il padre di Anna, Joseph Levkine, non è il padre biologico di Erwan,erroneamente gli aveva comunicato la detective assoldata per far luce sulle sue vere origini. Erwan quindi può dedicarsi alla nuova compagna e alla figlia Juliette, che da poco lo ha reso nonno. Proprio la gravidanza inaspettata della ragazza, convinta a non rivelare il nome del padre del bambino, innesca tutta la catena di eventi che hanno sconvolto la vita dell’artificiere bretone, vedovo. Per paura di una tara genetica, infatti, Erwan, il padre e la ...